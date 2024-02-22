Japonya'da imalat PMI geriledi

Japonya'da imalat sektörü faaliyetleri üç yıldan uzun bir sürenin en zayıf seviyesine geriledi.



S&P Global'in bildirdiğine göre imalat sektörü faaliyetlerine ilişkin au Jibun Bank satın alma yöneticileri endeksi şubat ayında 47,2'ye gerileyerek 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye indi ve dokuzuncu ay üst üste 50 seviyesinin altında kaldı.

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Şubat ayında bileşik PMI 50,3'e, hizmetler PMI ise 52,5'e geriledi.



İmalat sektöründeki son zayıflık işaretleri, iç talepteki düşüş ve dış talep görünümünün sallantıda olması nedeniyle ekonominin 2023 sonunda beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından geldi.



S&P Global, yeni siparişlerdeki sert düşüşün üretim faaliyetlerinin keskin bir şekilde yavaşlamasına yol açtığını belirtti.