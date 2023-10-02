Japonya'da iş dünyasının güveni iyileşti

İmalatçı olmayan büyük şirketlerin ekonomiye güveni, Japonya'nın varlık enflasyonu balonu yaşadığı Kasım 1991'den bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi.

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Şirketlerin aynı zamanda güçlü harcama planlarını koruduğunu ve sıkı bir iş gücü piyasasıyla karşı karşıya olduğunu gösteren Tankan araştırması, BoJ'un büyük çaplı teşviklerini aşamalı olarak sonlandırması için koşulların yerine gelebileceğine işaret ediyor.

Tankan araştırmasına göre büyük imalatçılar güven endeksi eylülde sona eren 3 ayda haziran ayındaki +5 seviyesinden +9'a yükseldi ve +6 olan piyasa tahminlerini aştı ve üst üste ikinci çeyrekte de iyileşme kaydetti.

Ankete göre imalatçı olmayan büyük şirketler endeksi de eylülde hazirandaki +23'ten +27'ye yükselerek 24 olan medyan piyasa tahmininin üzerine çıktı ve üst üste altıncı çeyrekte de iyileşme gösterdi. Eylül ayı değeri olan +27, Kasım 1991'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.