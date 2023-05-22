Japonya'da market satışları 13 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 915,7 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 5,2 artışla 952,1 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,3 düşüşle 55 bin 759'a indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste dördüncü ayda da artış gösterdi. Nisan ayında ziyaretçi sayısı yüzde 2,4 artışla 1 milyon 273 bin 221 kişi olarak gerçekleşti.