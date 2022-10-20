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Japonya'da market satışları 7 aydır artıyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market satışlarında artış üst üste 7'nci aya taşındı.

20.10.2022 - 10:28 |
Japonya'da market satışları 7 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 898,4 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 2,3 artışla 935,1 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,1 düşüşle 55 bin 872'ye indi.

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