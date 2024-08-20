Japonya'da market satışları 8 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,4 artışla 1 trilyon 10,2 milyar yen oldu.

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Toplam market satışları yıllık %0,6 artışla 1 trilyon 50,8 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,2 düşüşle 55 bin 684'e indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,4 artışla 1 milyon 398 bin 795 kişi olarak belirlendi.