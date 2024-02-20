Japonya'da market satışlarında artış sürdü

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 885,5 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık yüzde 1,6 artışla 922,9 milyar yen olarak gerçekleşti.

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Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 657'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 13'üncü ayda da artış gösterdi. Ocak ayında ziyaretçi sayısı yüzde 1,7 artışla 1 milyon 199 bin 366 kişi olarak gerçekleşti.