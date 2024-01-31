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Japonya'da sanayi üretimi arttı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre sanayi üretimi aralık ayında bir önceki aya göre %1,8 arttı. Kasım ayında %0,9 daralan sanayi üretiminin Aralık ayında %2,4 büyümesi bekleniyordu.

31.01.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
Japonya'da sanayi üretimi arttı

Genel amaçlı ve iş odaklı makine üretimi aralık ayında bir önceki aya göre %9,3 arttı. Taşıma bantları ve test ekipmanlarına yönelik güçlü talep artışa katkıda bulundu.

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Üretim makineleri de aralık ayında bir önceki aya göre %4,3 arttı.

METI'den bir yetkili yarı iletken üretim ekipmanı üretiminin %6,2 arttığını ve Çin, Güney Kore ve Tayvan'a yapılan ihracatın yükseldiğini söyledi.

Japonya'nın ihracatı aralık ayında rekor seviyelere yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan sevkiyatlar şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve Çin'e yapılan ihracat bir yıldan uzun bir süredir ilk kez artış kaydetti.

Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ankete katılan imalatçılar, mevsimsellikten arındırılmış üretimin ocak ayında %6,2 azalmasını ve şubat ayında %2,2 artmasını bekliyordu.

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