Japonya'da süpermarket satışları artış gösterdi

Japonya Zincir Mağazalar Birliği'nden (JCSA) yapılan açıklamaya göre şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 5,5 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 1,9 artış yaşanmıştı.



Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 7,8 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 105,6 milyar yene geldi.



Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 5,2 artış kaydedildi.



Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünlerinde yüzde 6,3, ev eşyası ürünleri fiyatlarında yüzde 5,2 artış, giyim ürünlerinde yüzde 3,1 artış görüldü.



Rakamlar 54 şirketin 10 bin 874 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 29 adet, geçen yılın aynı ayına göre 160 adet artış yaşandı.