Japonya'da süpermarket satışları artış gösterdi

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %2,2 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %0,3 düşüş yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %14,4 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 111,2 milyar yene geldi. Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %4,1, ev eşyası ürünleri satışları %0,8 artarken, giyim ürünleri satışları %3,7 arttı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 479 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 34 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.441 adet düşüş yaşandı.