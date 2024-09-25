Japonya'da süpermarket satışları arttı
Japonya'da Temmuz ayında 16 ay sonra ilk kez gerileyen zincir marketlerin ciroları Ağustos ayında yeniden toparlandı.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %3,8 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,0 düşüş yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %2,6 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 108,7 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %4,9 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %5,7, giyim ürünleri %0,3, ev eşyası ürünleri satışları %7,4 arttı.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 277 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.519 adet düşüş yaşandı.