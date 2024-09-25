Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı
HaberlerUzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da Temmuz ayında 16 ay sonra ilk kez gerileyen zincir marketlerin ciroları Ağustos ayında yeniden toparlandı.

25.09.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %3,8 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,0 düşüş yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Satışlar bir önceki aya göre ise %2,6 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 108,7 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %4,9 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %5,7, giyim ürünleri %0,3, ev eşyası ürünleri satışları %7,4 arttı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 277 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.519 adet düşüş yaşandı.

'Güzel Aşklar Diyarı'nda soru işaretleri ortadan kalkacak! Cemal'i kim, neden vurdu?

'Güzel Aşklar Diyarı'nda soru işaretleri ortadan kalkacak! Cemal'i kim, neden vurdu?

Francesco Farioli Beşiktaş'ın en tehlikeli oyuncularını açıkladı

Francesco Farioli Beşiktaş'ın en tehlikeli oyuncularını açıkladı