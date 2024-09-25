Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %3,8 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,0 düşüş yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %2,6 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 108,7 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %4,9 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %5,7, giyim ürünleri %0,3, ev eşyası ürünleri satışları %7,4 arttı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 277 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.519 adet düşüş yaşandı.