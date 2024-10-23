Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %1,0 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %3,8 artış yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %8,5 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 99,5 milyar yene indi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %7,1 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %2,6, giyim ürünleri %2,4 ve ev eşyası ürünleri satışları %6,14 arttı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 301 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.502 adet düşüş yaşandı.