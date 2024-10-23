Japonya'da süpermarket satışları arttı
Japonya'da zincir marketlerin ciroları eylülde yıllık bazda üst üste ikinci ayında da artış gösterdi.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %1,0 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %3,8 artış yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %8,5 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 99,5 milyar yene indi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %7,1 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %2,6, giyim ürünleri %2,4 ve ev eşyası ürünleri satışları %6,14 arttı.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 301 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.502 adet düşüş yaşandı.