Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı
HaberlerUzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da zincir marketlerin ciroları Ekim ayında yaşanan düşüşün ardından, Kasım ayında toparlandı.

24.12.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %3,5 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,3 düşüş yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Satışlar bir önceki aya göre ise %4,2 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,7 milyar yene yükseldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %5,5 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışlarında %5,0 artış olurken, giyim ürünleri %0,2 ve ev eşyası ürünleri satışları %7,6 yükseldi.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 307 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 11 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.515 adet düşüş yaşandı.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararına için açıklama

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararına için açıklama

Son dakika: Asgari ücret belli oldu: Ekonomist Muhammet Bayram'dan ilk değerlendirme

Son dakika: Asgari ücret belli oldu: Ekonomist Muhammet Bayram'dan ilk değerlendirme