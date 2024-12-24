Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %3,5 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,3 düşüş yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %4,2 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,7 milyar yene yükseldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %5,5 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışlarında %5,0 artış olurken, giyim ürünleri %0,2 ve ev eşyası ürünleri satışları %7,6 yükseldi.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 307 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 11 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.515 adet düşüş yaşandı.