Japonya'da süpermarket satışları arttı
Japonya'da zincir marketlerin ciroları Ekim ayında yaşanan düşüşün ardından, Kasım ayında toparlandı.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %3,5 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,3 düşüş yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %4,2 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,7 milyar yene yükseldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %5,5 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışlarında %5,0 artış olurken, giyim ürünleri %0,2 ve ev eşyası ürünleri satışları %7,6 yükseldi.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 307 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 11 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.515 adet düşüş yaşandı.