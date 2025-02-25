Japonya'da süpermarket satışları arttı
Japonya'da zincir marketlerin ciroları 2024 yılının son iki ayının ardından 2025 yılına da artışla başladı.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %0,9 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %3,0 artış yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %18,2 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,5 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %6,4 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %4,3 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,0 artarken, giyim ürünleri satışları %2,5 azaldı.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 429 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısında Ocak ayında bir önceki aya göre 13 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.416 adet düşüş yaşandı.