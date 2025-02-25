Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %0,9 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %3,0 artış yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %18,2 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,5 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %6,4 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %4,3 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,0 artarken, giyim ürünleri satışları %2,5 azaldı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 429 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısında Ocak ayında bir önceki aya göre 13 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.416 adet düşüş yaşandı.