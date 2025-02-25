Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı
HaberlerUzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da zincir marketlerin ciroları 2024 yılının son iki ayının ardından 2025 yılına da artışla başladı.

25.02.2025 - 09:09 | | Foreks Haber
Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %0,9 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %3,0 artış yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Satışlar bir önceki aya göre ise %18,2 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,5 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %6,4 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %4,3 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,0 artarken, giyim ürünleri satışları %2,5 azaldı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 429 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısında Ocak ayında bir önceki aya göre 13 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.416 adet düşüş yaşandı.

Dusan Vlahovic'ten Fenerbahçe'nin teklifine yanıt! Jose Mourinho istemişti

Dusan Vlahovic'ten Fenerbahçe'nin teklifine yanıt! Jose Mourinho istemişti

Bakan Tunç: Her yıl 60 bin hükümlü ve tutuklu meslek sahibi oluyor

Bakan Tunç: Her yıl 60 bin hükümlü ve tutuklu meslek sahibi oluyor