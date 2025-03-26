Japonya'da süpermarket satışları geriledi

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %0,3 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %0,9 artış yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %8,8 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 97,1 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %8,0 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %3,2 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,5 artarken, giyim ürünleri satışları %3,0 azaldı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 445 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 16 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.429 adet düşüş yaşandı.