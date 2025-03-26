Japonya'da süpermarket satışları geriledi
Japonya'da zincir marketlerin ciroları üst üste üç aylık artışını sonlandırdı ve Şubat ayında düşüş gösterdi.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %0,3 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %0,9 artış yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %8,8 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 97,1 milyar yene geldi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %8,0 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %3,2 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,5 artarken, giyim ürünleri satışları %3,0 azaldı.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 445 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 16 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.429 adet düşüş yaşandı.