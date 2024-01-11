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Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya'da ticaret aralık ayının ilk 20 gününde açık verdi.

11.01.2024 - 11:02 | | Foreks Haber
Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 düşüşle 578,9 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 606,5 milyar yen açık verilmişti. 

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İhracat yüzde 13,6 artışla 6 trilyon 342,1 milyar yen olurken, ithalat yüzde 3,7 düşüşle 6 trilyon 921 milyar yen oldu. 

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor. 

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