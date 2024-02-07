Japonya'da ticaret açık verdi
Japonya'da ticaret 2024 yılı Ocak ayının ilk 20 gününde açık verdi.
07.02.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 düşüşle 1 trilyon 737,5 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3 trilyon 151,1 milyar yen açık verilmişti.
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İhracat yüzde 9,1 artışla 3 trilyon 963,3 milyar yen olurken, ithalat yüzde 15,9 düşüşle 5 trilyon 700,8 milyar yen oldu.
Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.