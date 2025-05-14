Japonya'da toptan eşya enflasyonu yavaşladı

Japonya'da toptan eşya enflasyonu, şirketlerin artan ham madde ve iş gücü maliyetlerini yansıtmaya devam etmesiyle Nisan ayında %4,0'a yavaşladı. Ancak BoJ'u faiz oranlarını daha da yükseltme yolunda baskı altında tutmaya devam etti.

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Şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatları ölçen kurumsal mal fiyat endeksindeki (CGPI) yıllık artış, medyan piyasa tahminiyle eşleşti ve Mart ayındaki revize edilmiş %4,3'lük yıllık artıştan yavaşladı.

Endeks 126,3 ile üst üste 8. ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, süregelen enflasyonist baskıların gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına yansıdığına işaret etti.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Mart ayında revize edilen %2,4'lük düşüşün ardından Nisan ayında bir önceki yıla göre %7,2 düşerek para birimindeki toparlanmanın ithalat maliyetleri üzerindeki baskıyı azalttığına işaret etti.

Verilere göre, bazı emtia fiyatlarındaki küresel düşüşler ve yakıt maliyetlerini azaltmayı amaçlayan yerel sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması da toptan eşya enflasyonunu ılımlı hale getirdi.