Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilerde üretim bir önceki aya göre yüzde 6,1 düşüşle 7 milyon 470,9 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 7,8, yıllık bazda yüzde 4,5 düşüşle 6 milyon 582,2 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 6,8, yıllık yüzde 6,2 azaldı ve 5 milyon 326,7 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 1,3 düşerek 2 milyon 11,6 bin ton olarak kayıtlara geçti.