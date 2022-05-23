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Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 düşüş gösterdi.

23.05.2022 - 09:41 |
Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilerde üretim bir önceki aya göre yüzde 6,1 düşüşle 7 milyon 470,9 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 7,8, yıllık bazda yüzde 4,5 düşüşle 6 milyon 582,2 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 6,8, yıllık yüzde 6,2 azaldı ve 5 milyon 326,7 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 1,3 düşerek 2 milyon 11,6 bin ton olarak kayıtlara geçti.