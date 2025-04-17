Japonya'nın ihracatı 6 aydır artıyor

Japonya'nın ihracatı Mart ayında art arda altıncı ay yükselirken, ABD'nin kapsamlı gümrük vergisi tehdidi Japon şirketlerini sevkiyatlarını artırmaya itti ve ülkenin ihracata dayalı ekonomisinin görünümüne ilişkin endişeleri tetikledi.

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Maliye Bakanlığı verilerine göre, toplam ihracat Mart ayında yıllık bazda %3,9 artarak, piyasanın %4,5'lik medyan artış tahmininden daha az gerçekleşti ve Şubat ayındaki %11,4'lük artışa kıyasla yavaşladı.

Japonya'nın en büyük ihracat noktası olan ABD'ye yapılan sevkiyatlar Mart ayında bir önceki yıla kıyasla %3,1 artarken, elektronik parçalar %35,8, ilaçlar %29,7 ve otomobiller %4,1 artış gösterdi.