Japonya'nın sanayi üretimi revize edildi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi artışı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7'den yüzde 3,4'e, geçen yıl aynı aya göre yüzde 5,1'den yüzde 5,8'e yükseltildi.

Nakliyeler aylık yüzde 1,9 artıştan yüzde 2,8'e, yıllık yüzde 4,8 artıştan yüzde 5,9'a çıkarıldı.

Stoklar aylık yüzde 1,4 artıştan yüzde 0,7 artışa, yıllık yüzde 6,6 artıştan yüzde 5,9 artışa çekildi.

Sanayinin kapasite kullanım oranında da artış yaşandı. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle kapasite kullanım artışı aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 5,8 oldu.