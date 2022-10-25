Japonya'nın süper uzun tahvillerinde rekor

Bank of Japan'ın cuma günü yapacağı politika toplantısı öncesinde Japonya'nın uzun vadeli devlet tahvillerinin getirileri 7-8 yılın zirvesine çıktı.

20 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisi yüzde 1,315 ile Şubat 2015'ten, 30 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisi de yüzde 1,685 ile Eylül 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Japonya'nın 2 yıl vadeli tahvilinde de getiri yüzde -0,005 ile Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.