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Japonya'nın ticaret açığı azaldı

İhracatta artışla birlikte Japonya'nın ticaret açığı geriledi.

21.02.2024 - 10:01 | | Foreks Haber
Japonya'nın ticaret açığı azaldı

Japonya'nın ihracatı ocak ayında araç, otomobil parçaları ve makine sevkiyatlarındaki artışla birlikte yaklaşık %12 büyüdü. İthalatın bir önceki yıla göre %9,6 azalmasıyla Japonya'nın ticaret açığının 1,76 trilyon yen (12 milyar dolar) ile geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yarısına geriledi.

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Japonya'nın Kuzey Amerika, Asya'nın geri kalanı ve Orta Doğu'ya yapılan ihracatı artarken, tüm küresel bölgelerden yapılan ithalat genel olarak azaldı.

Yaklaşık bir yıldır aylık bazda düşüş gösteren ithalat toplamda 9 trilyon yen (60 milyar dolar) olurken, en büyük düşüşler petrol, doğal gaz ve demir cevherinde yaşandı. Ekonomistler ithalatın yüzde 8,7 azalmasını bekliyordu.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın ön raporuna göre ihracat toplamda 7.3 trilyon yen (48 milyar dolar) ile üst üste ikinci ay büyüme kaydetti. İhracat artışı analistlerin %9,5-10'luk bir büyüme beklentisinden daha iyi gerçekleşti.

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