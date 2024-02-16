Jeff Bezos, 12 milyon Amazon hissesi daha sattı

Yapılan bildirime göre Bezos, 12 milyon adetlik son satışı salı ve çarşamba günü gerçekleştirdi. Satışlar, Bezos'un kurucusu olduğu şirketin 50 milyon kadar hissesini elden çıkarmaya yönelik daha önce açıkladığı planın bir parçası.

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Bezos, şu ana kadar toplamda yaklaşık 36 milyon hisse sattı.