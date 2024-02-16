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UzmanparaJeff Bezos, 12 milyon Amazon hissesi daha sattı
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Jeff Bezos, 12 milyon Amazon hissesi daha sattı

Jeff Bezos, Amazon.com Inc. şirketinin 2 milyar dolar değerindeki 12 milyon hissesini daha elden çıkararak satılan toplam hisse tutarını 6 milyar doların üzerine çıkardı.

16.02.2024 - 09:30 |
Jeff Bezos, 12 milyon Amazon hissesi daha sattı

Yapılan bildirime göre Bezos, 12 milyon adetlik son satışı salı ve çarşamba günü gerçekleştirdi. Satışlar, Bezos'un kurucusu olduğu şirketin 50 milyon kadar hissesini elden çıkarmaya yönelik daha önce açıkladığı planın bir parçası.

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Bezos, şu ana kadar toplamda yaklaşık 36 milyon hisse sattı.

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