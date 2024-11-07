Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJP Morgan CEO'su Trump'a katılmayacak
HaberlerUzmanparaJP Morgan CEO'su Trump'a katılmayacak

JP Morgan CEO'su Trump'a katılmayacak

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın yönetimine katılmayı planlamadığı belirtildi.

07.11.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
JP Morgan CEO'su Trump'a katılmayacak

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un bankada kalacağı ve Trump yönetimine katılmayı planlamadığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Dimon, son haftalarda hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar tarafından hazine bakanı adayı olarak tekrarlanan spekülasyonlara konu oldu, ancak geçen ay resmi bir görev alma şansının "neredeyse sıfır" olduğunu söyledi.

İsrail 25 adet F-15 almak için Boeing’le anlaşma imzaladı

İsrail 25 adet F-15 almak için Boeing’le anlaşma imzaladı

Sivas’ta bulundu! Tam 2 bin yıllık gizem

Sivas’ta bulundu! Tam 2 bin yıllık gizem