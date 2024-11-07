JP Morgan CEO'su Trump'a katılmayacak
JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın yönetimine katılmayı planlamadığı belirtildi.
07.11.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un bankada kalacağı ve Trump yönetimine katılmayı planlamadığı öne sürüldü.
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Dimon, son haftalarda hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar tarafından hazine bakanı adayı olarak tekrarlanan spekülasyonlara konu oldu, ancak geçen ay resmi bir görev alma şansının "neredeyse sıfır" olduğunu söyledi.