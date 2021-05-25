JP Morgan Fransa tahvillerini tercih ediyor

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Fransa devlet tahvillerinin mevcut değerlemeler ile epey cazip olduğu kaydedildi. Hem Almanya tahvillerine karşı hem de genel olarak tahviller için uzun pozisyon tavsiyesinde bulunuldu.

Kuruluşun değerlendirmesinde mevcut ortamda ECB'nin varlık alımlarına ilişkin kararın yakından izleneceği belirtilirken Fransa'da 2022'de yapılacak seçimlerin belirsizlik etkisini fiyatlamak için erken olduğu yorumunda bulunuldu.