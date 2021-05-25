Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJP Morgan Fransa tahvillerini tercih ediyor
HaberlerUzmanpara Haberleri JP Morgan Fransa tahvillerini tercih ediyor
ABONE OL

JP Morgan Fransa tahvillerini tercih ediyor

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Fransa tahvillerini ABD tahvillerine tercih ediyor.

25.05.2021 - 15:25 | | Foreks
JP Morgan Fransa tahvillerini tercih ediyor

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Fransa devlet tahvillerinin mevcut değerlemeler ile epey cazip olduğu kaydedildi. Hem Almanya tahvillerine karşı hem de genel olarak tahviller için uzun pozisyon tavsiyesinde bulunuldu. 

Kuruluşun değerlendirmesinde mevcut ortamda ECB'nin varlık alımlarına ilişkin kararın yakından izleneceği belirtilirken Fransa'da 2022'de yapılacak seçimlerin belirsizlik etkisini fiyatlamak için erken olduğu yorumunda bulunuldu.

GÜNCEL HABERLER

Asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde can verdi

Asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde can verdi

Evlerinin altından çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Evlerinin altından çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi

Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi

Zelenskiy, ordunun personel sayısını artıracak yasa tasarısını sundu

Zelenskiy, ordunun personel sayısını artıracak yasa tasarısını sundu

Bakan Elvan'dan önemli açıklama

Bakan Elvan'dan önemli açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde can verdi

Asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde can verdi

Sıradaki Haber
Faizler düştü, şartlar kolaylaştı! 1 yıl geri ödemesiz...

Faizler düştü, şartlar kolaylaştı! 1 yıl geri ödemesiz...

Sıradaki Haber
Çelebi neden CHP'den ayrıldı?

Çelebi neden CHP'den ayrıldı?

Sıradaki Haber
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi

Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi

Sıradaki Haber