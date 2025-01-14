JP Morgan gözünü Almanya'ya dikti

JP Morgan, Chase markasıyla Almanya'da bir banka kurmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Dimon'ın planı, Avrupa'nın büyük ekonomilerini tarayarak yeni bir kar motoru oluşturacak kadar müşteri kazanmak.

Proje hakkında bilgi sahibi olan kişiler, JP Morgan'ın Chase'i 2025'in sonlarında ya da 2026'nın başlarında Almanya'da faaliyete geçirmeyi planladığını söyledi.

Halihazırda varlıkları itibarıyla Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan JP Morgan, büyük şirketlere kredi veriyor, menkul kıymet ticareti yapıyor ve Brexit'ten sonra Avrupa Birliği işlerini yürüttüğü Frankfurt'tan ödemeleri gerçekleştiriyor.

Dimon, rakipleri Citigroup ve HSBC'nin dünya genelinde yerel pazarlarda oyuncu olmak için onlarca yıldır sürdürdükleri girişimleri terk etmeleriyle birlikte ilerliyor.

Proje hakkında bilgi sahibi olan kişiler, sıfırdan bir dijital banka inşa etmenin JP Morgan'ın beklediğinden daha uzun sürdüğünü ve daha karmaşık olduğunu söyledi. Bazıları, Chase'in 2022'de Almanya'da faaliyete geçmeyi umduğunu ancak bir dizi gecikmenin ardından tarihi geri çektiğini söyledi.

Haberin Devamı

UBS Analisti Jason Napier'e göre Almanya lansmanı, Chase'in müşteri başına fintech firmalarından daha yüksek mevduata sahip olduğu İngiltere'deki deneyimden yararlanacak. Bu da Chase'in müşteri kitlesinin yeni kurulan bankalardan daha karlı olabileceğini gösteriyor. Proje JP Morgan'daki bazı kişiler tarafından kurum içi bir startup olarak görülüyor, ancak Chase çalışanları yerleşik Avrupa bankalarına karşı meşru bir rakip olarak görülmek istiyor.