JP Morgan hisse geri alımlarını artırıyor

CFO Jeremy Barnum analistlere verdiği demeçte, "Fazlalığın buradan büyümesini istemiyoruz. Ürettiğimiz organik sermaye miktarı göz önüne alındığında, bu - yakın vadede organik dağıtım veya başka türlü fırsatlar bulamazsak - geri alımlar yoluyla daha fazla sermaye getirisi anlamına geliyor" dedi.

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Barnum gazetecilere ekonomideki riskler ile piyasadaki yüksek varlık fiyatları arasında bir "gerilim" olduğunu; bu nedenle bankanın "çok çeşitli senaryolara" hazırlanması gerektiğini söyledi.