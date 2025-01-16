JP Morgan hisse geri alımlarını artırıyor
JP Morgan Chase yöneticileri, bankanın on milyarlarca dolarlık nakit fazlasının daha fazla büyümemesi için hisse geri alımlarını artıracağını söyledi.
16.01.2025 - 09:56 | | Foreks Haber
CFO Jeremy Barnum analistlere verdiği demeçte, "Fazlalığın buradan büyümesini istemiyoruz. Ürettiğimiz organik sermaye miktarı göz önüne alındığında, bu - yakın vadede organik dağıtım veya başka türlü fırsatlar bulamazsak - geri alımlar yoluyla daha fazla sermaye getirisi anlamına geliyor" dedi.
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Barnum gazetecilere ekonomideki riskler ile piyasadaki yüksek varlık fiyatları arasında bir "gerilim" olduğunu; bu nedenle bankanın "çok çeşitli senaryolara" hazırlanması gerektiğini söyledi.