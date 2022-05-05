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JP Morgan küresel petrol talebi tahmini düşürdü

JP Morgan küresel petrol talebi için bu yıl tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

05.05.2022 - 09:22 |
JP Morgan küresel petrol talebi tahmini düşürdü

Küresel petrol talebi için mayıs ayı beklentisini 1,6 milyon varil/gün aşağı çeken JP Morgan bu yılın tamamı için tahminini de 1 milyon varil/gün düşürdü.

Bu yıl için brent petrol fiyat tahminini 114 dolar/varil olarak sürdüren JP Morgan fiyatın yıl içinde 120 dolar/varile kadar yükseleceğini ve 2022'de ortalama 104 dolar/varil olacağını öngördü. 

JP Morgan raporunda petrol arzında 1 milyon varil/günlük bir ek kaybın yaşanması halinde petrol fiyatının 18-35 dolar/varil aralığında artacağını ve 150 dolar/varil seviyesine ulaşacağını da savundu.