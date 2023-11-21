JP Morgan petrolde düşüş bekliyor

Banka bu tahminin analistlerin ABD'de petrol talebinin dirençli olacağı, gelişmekte olan piyasalarda güçlü talep artışı yaşanacağı ve Avrupa piyasalarında istikrar beklentilerine dayandığını vurguladı.

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JP Morgan analistleri 2025 yılı için ortalama brent ham petrol fiyatının varil başına 75 dolar olmasını beklediklerini de ifade etti.

Diğer pek çok tahmin gibi bu tahmin de önemli enerji verimliliği kazanımları ve içten yanmalı motorlu araçlar pahasına elektrikli araç satışlarında büyüme beklentilerine dayanıyor ve bu da yakıt talebinin düşmesine yol açıyor.

Banka aynı zamanda son dönemdeki artışın ardından jet yakıtı talebinde de zayıflama bekliyor.

Toplam talep açısından bakıldığında JP Morgan analistleri bu yıl için 1,9 milyon varillik bir büyüme beklerken, bu rakamın 2024 yılında 1,6 milyon varile düşeceğini tahmin etti.

Bankanın analistleri, "Devam eden ekonomik zorluklara rağmen, talebin güçlü gelişmekte olan piyasalar, dirençli ABD ve zayıf ancak istikrarlı Avrupa tarafından desteklendiğini görüyoruz. Talep kompozisyonu muhtemelen değişecek, talep artışlarının üçte ikisi genel ekonomik genişlemeden gelirken, jet yakıtının normalleşmeye devam etmesi geri kalanına katkıda bulunacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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Arz tarafında ise JP Morgan, OPEC+'ın fiyatları belirli bir seviyenin üzerinde tutma çabalarını baltalayabilecek OPEC dışı üretimde büyüme bekliyor. OPEC dışı arz artışı yeterince güçlü olursa, bu brent petrolü varil başına 70 doların altına itebilir.

Bu bağlamda JP Morgan analistleri, OPEC+'ın fiyatları desteklemek için üretimi kısmaya devam etmesini beklediklerini de ifade etti.

Goldman Sachs pazartesi günü yaptığı açıklamada, kartelin 26 Kasım'da yapacağı bir sonraki toplantıda OPEC+'nın daha derin kesintilere gitmesini beklemenin makul olduğunu söylemişti.