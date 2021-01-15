JP Morgan pozisyonlarını emtiada artırdı

Kuruluşun aralarında Marko Kolanovic, Nikolaos Panigirtzoglou ve John Normand gibi tanınmış analistlerin de bulunduğu ekibi tarafından hazırlanan raporda, yatırımcılara emtiada pozisyonların artırılması, tahvilde ise ağırlık azalt pozisyonların güçlendirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Raporda, şirketin model portföyünde emtia ağırlığının %4'ten %6'ya çıkarıldığı kaydedildi. Devlet tahvilleri için ağırlık -%12'den -%13'e revize edildi. Şirket tahvili ağırlığı ise %3'ten %2'ye çekildi.

Portföyde hisse senedi ağırlığı ise %10'dan değişmedi.