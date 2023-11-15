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JP Morgan'dan ABD enflasyonu değerlendirmesi

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

15.11.2023 - 09:50 | | Foreks Haber
JP Morgan'dan ABD enflasyonu değerlendirmesi

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrasında piyasalardaki hareketlere ilişkin yaptığı değerlendirmede insanların kısa vadeli rakamlara aşırı tepki verdiğini ve "bunu yapmayı bırakmaları gerektiğini" söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Dimon, "Korkarım enflasyon o kadar çabuk ortadan kalkmayabilir. ABD Merkez Bankası (Fed) şimdilik artırımlara ara vermekte haklı ancak, biraz daha fazlasını yapmaları gerekebilir" dedi.

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