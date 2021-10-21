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JP Morgan'dan Bitcoin değerlendirmesi

JP Morgan tarafından yapılan değerlendirmede, "Bitcoin'de yükselişi enflasyon destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

21.10.2021 - 08:30 |
JP Morgan'dan Bitcoin değerlendirmesi

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Bitcoin'de rekor fiyat getiren ETF talebinin aşırı heyecandan değil enflasyon endişelerinden kaynaklandığı yorumu yapıldı.

Raporda, "ProShares Bitcoin ETF'inin yatırıma açılmasının tek başına Bitcoin'e yeni bir büyük ölçekli para girişi dalgası yaratması beklenmez. Bundan çok Bitcoin'in enflasyona karşı altından daha iyi hedge imkanı sunuyor olmasının fiyatta yaşanan son dönem artışının neden olduğunu düşünüyoruz. Eylül ayından beri altın ETF'lerinden Bitcoin ETF'lerine akış görülüyor" denildi.

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