JP Morgan'dan kritik altın tahmini

Altın fiyatlarının, Fed'in 2022'de para politikasını sıkılaştırmaya başlamasının etkilerine karşı koyamayacağını düşünen analistler, 2022 yılı sonunda fiyatların pandemi öncesindeki seviyelere geri geleceğine inanıyorlar.

JP Morgan Global Research analistleri yazdıkları raporda, "Ultra genişlemeci Fed para politikasının sona erdirilmeye başlanması altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı yaratacak. 2022 ilk çeyrekte altın fiyatının ortalama 1765 dolar/ons olması ve istikrarlı şekilde düşmeye devam ederek dördüncü çeyrekte ortalama 1520 dolar/ons olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.