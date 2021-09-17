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JP Morgan'dan tarihi karar

JP Morgan, tarihinde ilk kez denizaşırı bir ülkede perakende bankacılık birimi açacak.

17.09.2021 - 11:45 |
JP Morgan'dan tarihi karar

JP Morgan yöneticisi Sanoke Viswanathan'ın verdiği bilgiye göre, ilk denizaşırı perakende bankacılık birimi gelecek hafta İngiltere'de açılacak. Banka, perakende bankacılık operasyonunu Avrupa ve Latin Amerika'ya da yayacak.

Viswanathan, denizaşırı piyasalarda perakende bankacılık operasyonu sürdürülebilir bir noktaya gelene kadar yüzlerce milyon dolar harcayacaklarını, ancak acele etmeyeceklerini de ifade etti.

JP Morgan ayrıca, Volkswagen Payments'ın ödeme platformunun yüzde 75 hissesini satın alacağını da duyurdu.

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