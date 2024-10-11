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UzmanparaJP Morgan'ın kar ve geliri tahminleri aştı
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JP Morgan'ın kar ve geliri tahminleri aştı

En büyük Amerikan bankası olan JP Morgan Chase, üçüncü çeyrekte analist beklentilerinin üzerinde kar ve gelir açıkladı.

11.10.2024 - 14:28 |
JP Morgan'ın kar ve geliri tahminleri aştı

Wall Street analistlerinin hisse başına 4,01 dolar kar beklentisine karşılık JP Morgan hisse başına 4,37 dolar kar elde etti. Net kar 12,9 milyar dolar oldu.

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41,63 milyar dolar gelir beklentisine karşılık JP Morgan'ın üçüncü çeyrekte geliri 43,32 milyar dolara çıktı. Banka, üçüncü çeyrekte kredi zararları için 3,1 milyar dolar karşılık ayırdı.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "Olağanüstü güçlü bir bilançoya sahibiz" dedi.

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