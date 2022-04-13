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JP Morgan'ın karı azaldı

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan Chase bu yılın ilk çeyreğinde karının azaldığını bildirdi.

13.04.2022 - 14:02 |
JP Morgan'ın karı azaldı

Banka bu yılın ilk çeyreğinde 8,28 milyar dolar ve hisse başına 2,63 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 14,3 milyar dolar, hisse başına kar 4,50 dolar olmuştu.  

Analistler ise hisse başına 2,69 dolar kar bekliyordu.  

İlk çeyrekte JP Morgan'ın gelirleri 30,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.  

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "Kısa vadede ekonomi için iyimseriz. Bununla birlikte yüksek enflasyon, tedarik zinciri konuları, Ukrayna savaşı nedeniyle önümüzde ciddi jeopolitik ve ekonomik zorluklar var" dedi.  

Bu arada JP Morgan Yönetim Kurulu 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 30 milyar dolarlık yeni hisse senedi geri alım programına onay verdi. Banka ilk çeyrekte 1,7 milyar dolar tutarında hisse aldı. 

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