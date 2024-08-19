'Kademeli faiz indirimlerini destekleyebilirim'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

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Daly, Financial Times'a yaptığı açıklamada son ekonomik verilerin kendisine enflasyonun kontrol altında olduğuna dair "daha fazla güven" verdiğini söyledi.

"İhtiyatlı" bir yaklaşım çağrısında bulunan Daly, ekonomistlerin dünyanın en büyük ekonomisinin faiz oranlarında hızlı bir düşüşü gerektirecek keskin bir yavaşlamaya doğru gittiği yönündeki endişelerini geri itti.

ABD faiz oranlarının 23 yılın en yüksek seviyesinden hangi hızda düşeceği, bu hafta Kansas City Fed'in Jackson Hole Wyoming'deki yıllık toplantısında bir araya gelen politika yapıcıların ağzındaki temel soru olacak.

Fed Başkanı Jay Powell'ın cuma günü orada yapacağı konuşma ekonomiyi çökertmeden enflasyonla mücadeleyi tamamlayarak yumuşak inişi nasıl gerçekleştirmeyi planladığını duymak isteyen yatırımcılar tarafından yakından incelenecek.

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Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy kullanan Daly, ABD ekonomisinin derin bir gerilemeye doğru gittiğine dair çok az kanıt gösterdiğini söyleyerek zayıflayan iş gücü piyasası işaretlerine dramatik bir yanıt verme ihtiyacını küçümsedi. Daly, iş gücü piyasasının yavaşlamakla birlikte "zayıf olmadığını" da sözlerine ekledi.

Yatırımcılar önümüzdeki ay yapılacak Fed toplantısında, dört yıl sonra ilk kez faiz oranlarının düşürüleceğine dair bahis oynuyor. Piyasalar çeyrek puanlık bir indirim ihtimalini yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlarken, yatırımcıların azınlığı yarım puanlık bir hamle bekliyor.

Daly, "Bu yılın ilk çeyreğinden sonra enflasyon yüzde 2'ye doğru kademeli olarak ilerliyor. Enflasyonun gerilemesi ve iş gücü piyasasının daha dengeli hale gelmesiyle birlikte merkez bankasının politika faizini sahip olduğumuz ve sahip olmayı beklediğimiz ekonomiye uyacak şekilde ayarlaması gerekiyor" dedi.

Fed'in politikasının "kısıtlayıcılığını" gevşetmek istediğine işaret eden Daly, ancak enflasyon konusunda "işi tamamen bitirmek" için hala bir miktar kısıtlamayı sürdürdüğünü söyledi.