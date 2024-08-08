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Kalkınma Bankası'ndan finansman anlaşması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

08.08.2024 - 13:45 | | AA
Kalkınma Bankası'ndan finansman anlaşması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, ITFC ile Kahramanmaraş depreminin etkilerinin azaltılması ve Türkiye'de gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığı bildirildi.

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