Kambiyo Nedir? Kambiyo Vergisi Ve Kambiyo Senedi Ne Anlama Gelir?

Yatırım konusunda bir alışveriş veya takas şeklinde de ifade edebilecek olan kambiyo, farklı yapıları üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle para konusunda alışveriş işlevini düzenli olarak gerçekleştiren kişiler adına, kambiyo büyük bir öneme sahiptir.



Kambiyo Nedir?



Kambiyo kısaca anlatmak gerekirse para ya da para yerine geçecek olan belgelerin değiştirilmesi anlamına gelir. Genel olarak para alım satım işlemlerini kapsayan bir sistemdir. Aynı zamanda iktisadi literatür açısından ele alındığı zaman kambiyo anlam olarak, ‘Döviz’ ya da ‘efektif’ anlamlarına gelmektedir. Bu doğrultuda kambiyo senetleri ve kambiyo senet çeşitleri üzerinden yapılan işlemler ile beraber, para üzerinden de alım satım olarak öne çıkıyor.



Kambiyo Vergisi Ne Anlama Gelir?



Kambiyo ile beraber aynı zamanda kambiyo vergisi en çok merak edilen konular içerisinde geliyor. Para üzerinden ya da kambiyo senetleri kapsamında gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile beraber, bu işlemler kapsamında alınan vergi kambiyo vergisi olarak bilinmektedir. Her sene devlet bünyesinde değişkenlik gösteren oranlar üzerinden yüzdelik dilim eşliğinde alınır. Özellikle döviz ve altın alım satımı yapanlar için büyük bir öneme sahip olan kambiyo vergisi, son olarak %0.2’ye düşünmüştü. Tabii dalgalanma üzerinden belirli sebeplerden dolayı bu yüzdelik dilim artabilmekte ya da azalabilmektedir.



Kambiyo Senedi Ne Anlama Gelir?



Döviz ya da altın alım satım işlemini gerçekleştiren pek çok kişi adına kambiyo açısından tüm özellikleri taşıyan kıymetli evrak olarak bilinmektedir. Kanun açısından emre yazılı olarak hazırlanmış olan ve alım satım noktasında her türlü işlemi gerçekleştiren senet olarak da dile getirilebilir.



Türk Ticaret kanuna özel olarak hazırlanmış şekilde kullanım imkanı tanıyan kambiyo senedi, ekonomik açıdan çok işlem ve etki gören önlemler dışı altında kullanım olanağı tanımaktadır. Ayrıca birçok değişik çeşidi üzerinden de döviz ve altın alım satımı noktasında para yerine senet şeklinde kullanılan bir sistem olarak da öne çıkıyor. Bütünüyle devlet güvencesi altında düzenli olarak alım satım işlemi imkanı sağlayan, yasal bir değerli kıymetli evrak olarak değerlendirilmektedir.



Kambiyo Senedi Çeşitleri



Türk Ticaret Kanunu nezdinde birçok farklı kambiyo senedi çeşitleri ele alınmakta ve hazırlanmaktadır.



- Police

- Çek

- Bono (Bazı zamanlar kanun açısından emre bağlı olarak senet olarak da sayılır.)



Bu şekilde farklı çeşitleri üzerinden kambiyo senetleri kullanılabilmektedir. Diğer taraftan bütün bu kambiyo senetlerinin kendi içerisinde farklı kanunları olduğunu da söylemek mümkündür. Bu kanunlara bağlı olarak işlem yapılmakta ve alım satım gerçekleşmektedir.