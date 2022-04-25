Kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. 2022 yılı Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 725 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesine geriledi.