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Kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan azaldı.

24.06.2022 - 10:26 |
Kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 771 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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