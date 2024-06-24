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Uzmanpara Kapasite kullanım oranı belli oldu
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Kapasite kullanım oranı belli oldu

Kapasite kullanım oranı (KKO-MA) haziran ayında 0,4 puan azaldı.

24.06.2024 - 10:09 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2024 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

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