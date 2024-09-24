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Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

24.09.2024 - 10:43 | | AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 74,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 75,9'a yükseldi.

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