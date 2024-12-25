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Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.

25.12.2024 - 10:29 | | AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 75,6 oldu.

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