Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

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Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 76,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Ekim ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.