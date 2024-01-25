Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı.

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Buna göre mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.