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Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

25.01.2024 - 10:18 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı.

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Buna göre mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

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