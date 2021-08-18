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Katmerciler ve HAVELSAN'dan iş birliği anlaşması

Türk savunma sanayisi şirketleri Katmerciler ile HAVELSAN arasında, iş birliğini kuvvetlendirmek için mutabakat zaptı anlaşması imzalandı.

18.08.2021 - 18:04 | | AA
Katmerciler ve HAVELSAN'dan iş birliği anlaşması

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler ile Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezlerinden HAVELSAN arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde konuşan Katmerciler Genel Müdürü Mehmet Katmerci, "HAVELSAN ailesi ile beraber bu yola girmek bizim için büyük bir mutluluk. Katmerciler çok hızlı ilerleyen, hızlı büyüyen bir firma. Agresif bir firma. Bu sinerjiyle beraber inşallah daha uzun yollarda, başarılı işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İki firma arasındaki iş birliği anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi de, "HAVELSAN olarak Katmercilerle imzalayacağımız iş birliği anlaşması kapsamında HAVELSAN DOOB / HARBİYE - Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonunu, HAVELSAN KASK sisteminin Katmerciler'in geliştirdiği platformlara entegre edilerek GNSS alıcılarının karıştırıcılara rağmen kullanımına imkan tanıyacak sistemin oluşturulması ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelere karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen ürün portföyünün yine Katmerciler'in geliştirdiği araçlara entegrasyonu ile ilgili anlaşmayı imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bu iş birliğinin başka yeni iş birliklerine de vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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