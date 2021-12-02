Kavcıoğlu'ndan dövize müdahale açıklaması

Kavcıoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;



"Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, yabancı para tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.

Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahelesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir.

Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz. 2022 sonunda tüm göstergelerde hedeflerimize ulaşacağız."

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE GELMİŞTİ

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale gelmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.

TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirilmişti.

Öte yandan Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da duyurmuştu.