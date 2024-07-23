Kayıt dışılıkla mücadele yoğunlaşıyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifle vergide adalet ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

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Düzenlemeyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken cezalar artırılacak. Sahada 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı idari para cezası uygulanacak.

AMAÇ, DAHA ADİL VERGİ SİSTEMİ KURGULAMAK

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, söz konusu düzenlemelerin temel amacının daha basit ve adil bir vergilendirme sistemi kurgulamak olduğunu belirtti.

Düzenlemeyle zararlı vergi rekabetinin ortaya çıkardığı vergi geliri kaybının da önleneceğine dikkati çeken İnci, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve terörün finansmanı gibi suç unsuru barındıran eylemlerin önüne geçmek adına başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandıranlara asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası getiriliyor." ifadesini kullandı.

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İnci, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, mükellefiyet tesis ettirmeden kayıt dışı faaliyetlerde bulunanlara verilecek cezanın da yüzde 50 oranında artırıldığını bildirdi.

Engellilerin araç alımlarındaki ÖTV istisnasının da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını belirten İnci, söz konusu istisnadan yararlanarak alınan araçların da veraset yoluyla veya ilk iktisap tarihinden itibaren 10 yıl içinde satılması durumunda zamanında alınmayan vergilerin de mirasçılardan ya da istisnadan yararlanılanlardan alınabileceğini dile getirdi.

İnci, "Vergide gönüllü uyumun artırılması için artık uzlaşmalarda vergi asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacak, yalnızca vergi cezalarında indirim yapılabilecek. Dolaysız vergilerin payını artırmak adına gelir ve kurumlar vergilerinde bazı ödemeler tevkifat kapsamına alınıyor. e-ticaret aracılığıyla gerçekleşen satışlara yüzde 15 tevkifat düzenlemesi getiriliyor. Faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerin bünyesinde bulunan sonraki dönem KDV tutarlarının, devir alan şirket tarafından kullanılabilmesi için vergi incelemesi şartı getiriliyor. Böylelikle haksız KDV iadelerinin ve indirimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor." dedi.

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"ÇOK KAZANANDAN DAHA FAZLA VERGİ ALINACAK"

İnci, serbest bölgelerdeki üretimlerden elde edilen kazançların tümü kurumlar vergisinden istisna iken, düzenlemeyle ihracattan elde edilen kazançların istisna kapsamına alınacağını söyledi.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına, Kurumlar Vergisi istisnası için yüzde 50 temettü dağıtma zorunluluğu getirildiğini belirten İnci, "Meclise sunulan torba yasanın tümüne bakıldığında, düzenlemelerin, çok kazanandan daha fazla vergi alınmasına, vergide adaletin sağlanmasına, denetimin daha açık olmasına ve vergi güvenlik müesseslerinin artırılmasına yönelik olduğu görülüyor." diye konuştu.

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler özetle şöyle:

Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden, Türkiye'den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

En düşük emekli aylığı da 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.

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Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltiliyor. Harç, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılıyor.

Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanıyor.