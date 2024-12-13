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Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler genişliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz. Sosyal medya aracılığıyla sundukları hizmetlere ilişkin kazançları ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk bulunanlar izaha davet ediliyor" dedi.

13.12.2024 - 12:17 |
Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler genişliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz. Sosyal medya aracılığıyla sundukları hizmetlere ilişkin kazançları ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk bulunanlar izaha davet ediliyor. Vergide adaleti ve etkinliği artırma ilkesi doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

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